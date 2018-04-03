ВБ и корейский фонд выделят средства на экологические проекты в Азербайджане

Всемирный банк (ВБ) совместно с Корейским трастовым фондом зеленого развития поддержит правительство Азербайджана в деле очистки загрязненных территорий и ряда озер на Абшеронском полуострове.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный проект обсуждается в ходе семинара "Зеленое развитие", проходящего во вторник в Баку. Первая фаза проекта направлена на обмен опытом и знаниями.

Проект рассчитан на три года. На его реализацию Корейский трастовый фонд зеленого развития выделил грант в размере 600 тысяч долларов.

"Всемирный банк помог мобилизовать средства, которые выделило правительство Южной Кореи через трастовый фонд. Они будут использованы для того, чтобы повысить институциональный потенциал в области восстановления, реабилитации и экономического развития загрязненных территорий и провести исследования возможности такой реабилитации", - сказала Trend старший специалист по экологии представительства ВБ в Азербайджане Гюлана Гаджиева, добавив, что проект носит аналитический характер и не является инвестиционным.

По ее словам, на данный момент обсуждаются технические возможности реализации экологического проекта и экономические выгоды в результате их выполнения.

Азербайджан присоединился к группе Всемирного банка в 1992 году.

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