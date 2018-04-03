Азербайджан станет важным транспортным хабом в регионе - МНЕНИЕ

Строительство железной дороги Астара-Решт (Иран), является историческим событием для всего региона и еще одним достижением в сфере железнодорожного транспорта Азербайджана.

Об этом заявил Day.Az независимый экономист Андрей Спиридонов.

По его словам, минувший год стал особенно знаковым в транспортной сфере страны, в связи с запуском железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс, участка железной дороги Астара(Азербайджан) - Астара(Иран), дороги Астара-Астара на территории Азербайджана, протяженность которой проходит от границы до иранской Астары.

"С запуском в эксплуатацию железнодорожного участка Астара-Астара фактически дается старт первой фазе международного транспортного коридора "Север-Юг. Параллельно, восстановление железнодорожного сообщения с Ираном для азербайджанской стороны представляет особую возможность для активизации международного транспортного коридора "Север-Юг", а также возможность железнодорожного сообщения Баку с Нахчываном",- заявил А.Спиридонов.

Далее политолог отметил, что в текущем году Индия собирается начать поставки контейнерных грузов по МТК "Север-Юг" через Иран и Азербайджан.

"Индия может воспользоваться этим шансом для перевозки своих экспортных поставок. Маршрут очень выгоден для Азербайджана, поскольку за счет создания прямого движения грузов по железной дороге в западном и южном направлениях, страна, сможет стать одним из самых крупнейших транспортных хабов в регионе",- сказал наш собеседник.

Международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" представляет собой мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия).

Основным преимуществом МТК "Север-Юг" по сравнению с другими маршрутами является уменьшение расстояния и сроков доставки грузов в два-три раза. Если перевозка грузов морским путем по маршруту Персидский залив-Суэцкий канал-Средиземное море-Балтийское море в Хельсинки происходит за 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" этот срок составляет 20-25 дней.

Двенадцатого сентября 2000 года в ходе второй Евроазиатской конференции по транспорту в Санкт-Петербурге было подписано межправительственное соглашение о создании МТК "Север-Юг" между Россией, Ираном и Индией со штаб-квартирой в Тегеране. В 2005 году к проекту присоединился Азербайджан.

Матанат Насибова