Международная финансовая организация готова выдавать Азербайджану манатные кредиты - ПОДРОБНОСТИ
Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) обсуждает с правительством Азербайджана возможность выдачи в стране манатных кредитов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в банке.
По словам источника, ЧБТР проявляет интерес к выдаче в Азербайджане кредитов в национальной валюте и в дальнейшем планирует расширить их долю в своем кредитном портфеле.
"Сегодня мы активно изучаем возможности, как мы можем начать кредитовать в национальной валюте. Тем не менее, в настоящее время выдавать кредиты в манатах сложно [для зарубежных инвесторов] из-за затрат на хеджирование", - сказал собеседник агентства.
Как объяснил источник, интерес в выдаче займов в манатах также связан с тем, что азербайджанские банки почти не заинтересованы в долларовых средствах. "Банковская система Азербайджана весьма долларизована и банки имеют значительную короткую открытую валютную позицию [объемы депозитов в инвалюте превышают объемы кредитов в инвалюте], поэтому они сейчас больше заинтересованы в поиске манатных средств и почти не проявляют интереса к кредитам в долларах", - сказал собеседник агентства.
Однако, даже несмотря на такой спрос международным кредиторам сложно получить доступ к среднесрочному манатному финансированию по конкурентоспособным ставкам, добавил собеседник агентства.
ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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