Азербайджанский центр ABAD расширит географию продаж

Центр упрощенной поддержки семейного бизнеса (ABAD) увеличит список розничных точек продаж, реализующих продукцию под собственным лейблом.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend директор ABAD Руфат Эльчиев.

"На сегодняшний день мы имеем 6 центров продаж и 3 региональных центра. Региональные центры ABAD находятся в Масаллинском, Балакенском и Губинском районах Азербайджана. Четыре центра продаж находятся в столице: в Государственном историко-архитектурном комплексе Ичеришехер, в Бакинском железнодорожном вокзале, в Международном аэропорту Гейдар Алиев и в Национальной гимнастической арене, во время международных спортивных состязаний. Наши магазины функционируют в селе Демирчи Шемахинского района и на территории горнолыжного комплекса "Туфандаг" в Габалинском районе. Мы также планируем увеличить список маркетов, представляющих нашу продукцию", - сказал Эльчиев.

По его словам, в ближайшем будущем центры продаж откроются в одном из пятизвёздочных отелей Баку и при Центре керамики и прикладного искусства в Шеки.

"Данный центр в скором времени откроет свои двери, как для посетителей, так и для тех, кто хочет обучаться народным промыслам. Помимо керамики, там будут представлены и другие виды прикладного искусства. Такой же центр строится и в поселке Нардаран Абшеронского района. Также ожидается открытие еще двух региональных центров в Шекинском и Имишлинском районах", - отметил директор.

Центр упрощенной поддержки семейного бизнеса (ABAD) создан указом Президента Азербайджана от 23 сентября 2016 года. ABAD предоставляет комплексную поддержку семьям на всех этапах бизнеса, начиная от брендирования и оформления предприятия и заканчивая выводом продукции на рынки. В настоящее время для ABAD основными направлениями являются сельское хозяйство и декоративно-прикладное искусство.

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