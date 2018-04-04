Анонс матчей 22-го тура Премьер-Лиги Азербайджана

До завершения 26-го сезона Премьер-Лиги Азербайджана осталось семь туров, и команды продолжают борьбу не только за право представлять свою страну в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но и за сохранение прописки в высшем дивизионе. 7-го и 8-го апреля состоится 22-й тур чемпионата, в рамках которого пройдут следующие встречи: "Кяпаз" - "Кешля", "Карабах" - "Сабаил", "Зиря" - "Габала" и "Нефтчи" - "Сумгаит".

Тур начнется матчем аутсайдеров - "Кяпаз" принимает "Кешля". "Кяпаз" занимает последнюю строчку в таблице, на счету клуба 3 победы, 2 ничьи и 16 поражений. Соперник "Кешля" занимает предпоследнее место с отрывом в 6 очков. Предстоящий матч является хорошим шансом для "Кяпаз", чтобы улучшить свое положение. Игра пройдет 7 апреля в 15.00 на "Городском стадионе" г. Гянджа.

Во втором матче, 7-го апреля, действующий чемпион "Карабах" принимает "Сабаил". "Карабах", представлявший Азербайджан в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, уверенно лидирует в чемпионате с 50-ю очками. "Карабах" не проиграл ни одного домашнего матча Премьер-Лиги, поэтому "Сабаилу" предстоит тяжелое противостояние. Матч начнется в 17.30 на "Азерсун Арене" в Баку.

8-го апреля состоится матч между "Зирей" и "Габалой". Гости занимают 2-е место в турнирной таблице и рассчитывают на участие в квалификации Лиги Европы. Всего одно очко отделяют хозяев от "Сумгаит", расположившегося на 3-й строчке и претендующего на еще один билет в европейские кубковые турниры. Встреча состоится в 16.30 на стадионе Спортивного комплекса Зиря.

Тур завершится матчем "Нефтчи" - "Сумгаит". Бакинский клуб не может рассчитывать в этом сезоне на высокую позицию в таблице, поскольку выступает довольно нестабильно - 9 побед, 3 ничьи и 9 поражений. Поединок 8-го апреля будет непростым для хозяев, ведь "Сумгаит" не проиграл ни один из пяти последних гостевых матчей. Игра начнется в 18.30 на "Баксель Арене".