Правовой статус необходим для реализации инфраструктурных проектов на Каспиии - МНЕНИЕ ИЗ АСТАНЫ

Вопрос по определению статуса Каспия представляет серьезную значимость для всех прикаспийских государств, особенно учитывая разнящиеся позиции прикаспийских государств в вопросе его делимитации.

Такое мнение высказала Day.Az политолог Бахыт Касенова.

По ее словам, географическое разделение Каспия является спорным вопросом между прикаспийскими государствами.

"Каспий - это не только бассейн с богатыми запасами энергоресурсов, но и зона, где сталкиваются интересы безопасности, и для стран прикаспийского региона представляет большую важность этот факт. Это важно, во-первых, с точки зрения защищенности от внешних рисков, и во-вторых, для реализации транспортно-логистических и энергетических проектов. Среди прикаспийских стран наибольшая доля береговой линии принадлежит Казахстану, который серьезно заинтересован в решении вопроса правового статуса в ближайшее время. Данный вопрос актуален и для всех других прикаспийских государств, в том числе и соседнего Азербайджана, который заметно интенсифицировал политику реализации масштабных проектов инфраструктурного значения, а также энергопроектов международного уровня", - сказала политолог. добавив, что скорейшее решение проблемы по определению правового статуса Каспия важна для реализации инфраструктурных проектов в акватории моря.

По оценкам эксперта, на данный момент есть определенные предпосылки, указывающие на то, что прикаспийские государства продвинулись вперед на пути к определению статуса Каспия, однако говорить о том, что он может быть решен окончательно в сжатые сроки, несколько преждевременно.

Напомним, что прибрежные государства (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран) в ноябре 2003 года подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному Соглашению. 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно.

Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.

Матанат Насибова