Азербайджан и Китай имеют обнадеживающие перспективы для двустороннего сотрудничества - МНЕНИЕ

Азербайджан как ведущее государство Южного Кавказа находится в зоне интересов Китая, и то, что правительство этой страны выделяет серьезные объемы инвестиций в виде различной необходимой сельскохозяйственной техники, говорит о том, что азербайджано-китайское сотрудничество имеет успешные перспективы.

Такое мнение высказал Day.Az казахстанский эксперт, китаевед Адиль Каукенов.

По его словам, Азербайджан может занять значительную долю в транзитных перевозках из Китая в Европу.

"В этом заинтересованы обе стороны, и, конечно же, вопросы, связанные с транзитом грузов в этом направлении через азербайджанскую территорию, будут решаться в рамках экономического сотрудничества, которое за последнее время заметно улучшилось.

Очень важно, что Азербайджан поддержал инициативу Китая "Один пояс. Один путь", учитывая, что проект Транскаспийского транспортного коридора полностью соответствует данной концепции. Немаловажным фактором является рост товарооборота между двумя странами. По статистике он уже достиг 1,2 миллиарда долларов, что уже хороший показатель. С другой стороны, маршрут железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) также имеет колоссальное значение для Китая, так как предоставляет более легкий выход китайских товаров на европейские рынки", - сказал наш собеседник.

По его словам, все эти показатели говорят о том, что Китай наращивает свои возможности в направлении сотрудничества в регионе Кавказа.

"Полагаю, что китайские компании, желающие подключиться к работе в зоне свободной торговли (ЗСТ), на территории нового Бакинского международного морского торгового порта в Аляте могут достаточно усилить существующий уровень сотрудничества в сфере частного бизнеса.

Положительным фактором для укрепления сотрудничества является также и достаточно неплохой потенциал по экспорту сельскохозяйственной и промышленной продукции из Азербайджана в Китай", - сказал эксперт, отметив, что у Баку и Пекина имеются обнадеживающие перспективы для успешного сотрудничества.

Матанат Насибова