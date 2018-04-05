Азербайджан и Болгария работают над увеличением взаимного турпотока - ЗАЯВЛЕНИЕ

В течение первых двух месяцев зимнего сезона 2017/2018 (декабрь и январь), число азербайджанских туристов, посетивших Болгарию, составило 552 человек, что на 21 процент больше по сравнению с прошлым зимним периодом (458 туристов), сказала в эксклюзивном интервью Trend министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, передает Day.Az.

"Согласно нашей национальной статистике, 3271 азербайджанский турист посетил Болгарию в 2017 году. Мы надеемся, что их число увеличится в текущем году. У нас уже есть положительные результаты", - добавила министр.

Тем не менее, Ангелкова отметила, что объём туристского потока из Болгарии в Азербайджан все еще меньше, чем из Азербайджана в Болгарию.

"В прошлом году число болгарских туристов, посетивших Азербайджан, составило 2104 человек, что почти в два раза больше, чем в 2016 году (1055 туристов). За первые два месяца нынешнего зимнего сезона Азербайджан посетили 156 туристов из Болгарии, по сравнению с 43 туристами в те же месяцы минувшего зимнего сезона", - сказала министр.

Министр отметила, что, конечно, потенциальных возможностей в этой сфере намного больше, и стороны работают над тем, чтобы их реализовать.

Ангелкова напомнила, что в 2015 году правительство Болгарии утвердило Протокол между Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики и Министерством туризма Республики Болгария о расширении сотрудничества в области туризма, что является показателем значимости этой сферы для развития экономического партнерства между двумя странами.

"Участием в международных мероприятиях и выставках, с рекламой и презентациями, обменом информацией и проведением деловых встреч мы постоянно стремимся показать нашим азербайджанским коллегам и деловым партнерам преимущества Болгарии как туристического маршрута", - сказала Ангелкова.

В течение первой недели апреля текущего года на Азербайджанской Международной Выставке "Туризм и Путешествия" минтуризма Болгарии традиционно представит Болгарию в Баку в качестве привлекательного туристического направления.

Далее она отметила, что в 2017 году Азербайджан и Болгария отметили 25-летие установления дипломатических отношений.

"Мы создали прекрасные традиции обмена в сфере культуры и сохранении исторического наследия. В этом отношении сотрудничество в секторе туризма может быть отличным способом для еще большего развития связей. Мы благодарны Азербайджану за его вклад в восстановление крепости Трапезица в Велико-Тырново и реализацию других культурных мероприятий. Наши двусторонние встречи являются постоянными. Мы также активно работаем над подготовкой ознакомительных туров для журналистов и туроператоров с обеих сторон. В ноябре 2018 года в Софии пройдет второй Международный конгресс мировых цивилизаций и древних маршрутов. Мы будем рады, если в нем примут участие наши азербайджанские партнеры", - добавила министр.