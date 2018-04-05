Банки разместили в Центробанке Азербайджана 150 млн манатов
Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 150 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней. Об этом сообщает в четверг БФБ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в более чем пять раз - банки подали заявки на 788,035 миллиона манатов.
Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,3812 маната (8,01 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком в 99,3812 маната (8,01 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 150 миллионов манатов.
Последний срок оплаты по нотам - второе мая 2018 года.
Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.
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