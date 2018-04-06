Официальный курс маната на 6 апреля
6 апреля 2018 08:30 208
Официальный курс маната по отношению к доллару на 6 апреля 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
Узнавайте лучший курс валют в обменниках Баку на AZN.DAY.AZ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
5 апреля 20:07 428
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
5 апреля 19:49 510
Таможня Азербайджана значительно увеличила отчисления в госбюджет
5 апреля 18:51 358
Азербайджан откроет торговый дом в ОАЭ
-
5 Апр. 17:54 24 122
-
5 Апр. 22:52 23 278
-
5 Апр. 20:04 11 418
-
5 Апр. 09:57 8 121
-
5 Апр. 13:13 4 374