Азербайджан и Вьетнам отметили наличие большого потенциала для увеличения товарооборота - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках проводимой в Баку министерской конференции Движения неприсоединения встретился с заместителем министра иностранных дел Вьетнама Данг Дин Гуйем, говорится в сообщении МИД.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Данг Дин Гуй выразил удовлетворение пребыванием в нашей стране и поблагодарил за организацию мероприятия на высоком уровне.

На встрече стороны особо отметили государственные визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева 18-19 мая 2014 года во Вьетнам и Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга 13-15 мая 2015 года в Азербайджан, которые открыли новый этап в развитии двусторонних отношений.

Высоко оценив нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, стороны подчеркнули необходимость взаимного обмена визитами и расширения договорно-правовой базы.

Констатировав наличие большого потенциала для увеличения торгового оборота между странами, стороны отметили необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в экономической, энергетической, сельскохозяйственной, туристической, научной и образовательной сферах, подчеркнули важность проведения взаимных бизнес-форумов в этом контексте.

Министр Эльмар Мамедъяров довел до внимания, что транспортные коридоры Север-Юг и Юг-Запад создают благоприятные и выгодные возможности для вывода продукции стран региона, включая Вьетнам, в восточноевропейские и североевропейские страны.

Министр Эльмар Мамедъяров также рассказал об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и переговорном процессе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Он особо подчеркнул, что Армения до сих пор не выполняет резолюции Совета безопасности ООН в связи с конфликтом, что наличие армянских военных сил на оккупированных территориях Азербайджана является основным препятствием в урегулировании конфликта.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.