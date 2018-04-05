Таможня Азербайджана значительно увеличила отчисления в госбюджет

В первом квартале 2018 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 726,99 миллиона манатов, что на 27,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщает в четверг ГТК.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.



При этом отчисления за март составили 281,24 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили 74,42 миллиона манатов, НДС - 189,76 миллиона манатов, акцизов - 14,24 миллиона манатов, дорожного налога - 2,82 миллиона манатов.

По сравнению с мартом 2017 года поступления от таможенных пошлин выросли на 35,2 процента, от НДС - на 36,1 процента, акцизов - в 2,83 раза, дорожного налога - на 4,7 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2018 год составляет 2,43 миллиарда манатов.