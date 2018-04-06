SOCAR намерена инвестировать в газовый сектор Болгарии

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подтвердила свои намерения инвестировать в развитие газораспределительной сети на территории Болгарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении министерства энергетики Болгарии.

Согласно сообщению, представители SOCAR находятся с рабочим визитом в Софии для обсуждений с болгарскими властями деталей возможного участия в развитии газового сектора Болгарии.

"Интерес к участию SOCAR в газификации болгарских городов был проявлен во время встречи в Баку между премьер-министром Бойко Борисовым и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в январе. Азербайджанская госкомпания уже успешно инвестировала в этот сектор в Грузии и может также использовать этот опыт в Болгарии", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что представители SOCAR поставили перед болгарскими экспертами из министерства энергетики ряд вопросов, связанных с законодательством по распределению газа, субсидиями для домашних хозяйств, выбором природного газа в качестве источника энергии, конкурентными преимуществами газа перед другими источниками. На совещании в Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения будут обсуждены детали нормативной базы и лицензирования газораспределительных компаний.

Согласно сообщению, в ходе встречи министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова проинформировала представителей SOCAR о прогрессе в реализации проекта строительства газопровода Греция-Болгария (IGB) и заверила, что государственные закупки по проекту осуществляются своевременно. Десять компаний подали заявки на участие в тендерной процедуре по отбору поставщика труб.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы к концу 2020 года IGB был введен в строй. Проект закреплен в правительственной программе и имеет статус проекта национального значения", - приводятся слова Петковой в сообщении.

Советник президента SOCAR Мурад Гейдаров рассказал о реализации проектов TAP и TAANAP, подчеркнув, что они реализуются в соответствии с утвержденными графиками.

"После строительства IGB мы ожидаем, что первые поставки природного газа из Азербайджана в Европу будут реализованы в 2020 году", - сказал Гейдаров.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа.