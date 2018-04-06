Все платежные карты управляй с BirBank!

Kapital Bank представил банковское приложение BirBank, для своих клиентов, любящих новые технологии и отдающим предпочтение онлайн операциям. Клиенты банка могут воспользоваться приложением загрузив и зарегистрировавшись с помощью мобильного номера или платежной картой Kapital Bank в течение 1 минуты.

Если смартфон или планшет владельца поддерживает функцию использования отпечатка пальца, то доступ к приложению банка можно получить, воспользовавшись этой функцией. С помощью BirBank клиенты Kapital Bank могут контролировать свои счета, карты и депозиты, не приходя в банк.

Благодаря новому приложению пользователи могут воспользоваться многочисленными инновационными онлайн услугами: добавить карту любого банка в приложение и провести различные транзакции с помощью этой карты, пересылать и получать денежные средства от абонентов присутствующих в телефонной книге пользователя и также загрузившим это приложение.

Кроме того, через приложение можно совершать платежи за коммунальные услуги и средства связи, осуществлять переводы на любую банковскую карту, а также создавать шаблоны платежей. В приложении можно найти ближайшие филиалы и банкоматы Kapital Bank и посмотреть курсы обмена валюты.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.