Очередное новшество от центра Барама

Центр Инноваций и Предпринимательства Barama, функционирующий при поддержке компании Azercell Telekom и PASHA Банка, продолжает реализовывать проекты, ориентированные на развитие предпринимательства в стране. Таким образом, запущен разработанный в Центре Barama стартап-проект "Happy Moments" - первый и единственный в стране портал продаж предлагаемых видов услуг.

"Happy Moments" является первым в Азербайджане порталом по организации продажи различных видов услуг в качестве подарка. Основная цель портала заключается в создании для людей возможности выбора эксклюзивных подарков без потери времени. Сайт https://happymoments.az организует онлайн-продажу посетителям различных видов услуг в качестве подарка.

Авторы идей и учредители стартапа Ульвия Акберова и Сулейман Багырлы, рассказав о портале, отметили, что портал "Happy Moments" уже охватывает все секторы обслуживания в Азербайджане, благодаря чему покупатели смогут найти оптимальный продукт в соответствующем секторе.

Для ускорения процедуры выбора портал предоставляет возможность выбора подарков по двум отдельным направлениям через меню "Подарки" и "Для кого". Каждое меню состоит из основных категорий и подкатегорий.

Меню "Подарки" включает такие основные категории по всем секторам обслуживания, как "Активный спорт", "Курсы и тренинги", "Развлечение", "Фотосессия и портреты", "Путешествия и туры", "Красота" и "Здоровье", и различные подкатегории.

Меню "Для кого", которое состоит из категорий "Для нее", "Для него", "Для детей", "Для пар" и "Для родителей", наряду с ускорением процесса выбора подарка, помогает клиентам выбрать эксклюзивный и креативный подарок.

Доставка приобретенных через портал видов услуг осуществляется в электронной форме или в специальной подарочной упаковке, в зависимости от пожеланий покупателя.

Другим преимуществом портала "Happy Moments" является наличие специальной "Подарочной карты Happy Moments", предлагаемой клиентам, которые затрудняются в выборе подарка. Приобретая подарочную карту на различную сумму, вы создаете возможность свободного выбора для конкретного лица, кому намерены сделать подарок. Благодаря подарочной карте лицо, кому вы намерены вручить подарок, сможет самостоятельно сделать выбор с учетом своих пожеланий.

Продажи через портал "Happy Moments", будучи в целом сектором розничных и корпоративных продаж, осуществляются по двум направлениям. Розничная продажа через портал осуществляется для каждого посетителя в онлайн-режиме, а корпоративные продажи конкретно для сотрудников компаний в офлайн-режиме, однако окончательный выбор "Подарочной карты Happy Moments", которую предпочитают в основном компании в качестве подарка, выполняется в онлайн-режиме лицами, принимающими подарок.

Напомним, что Центр Barama Azercell Telekom за 9 лет своей деятельности реализовал ряд успешных проектов. Так, центр приступил к реализации свыше 70 проектов, из них 40 проектов успешно завершены, а также созданы компании, самостоятельно функционирующие в настоящее время.

Для более подробной информации, обращайтесь по адресу news@mcs.az.

Лидер сектора мобильной связи, а также крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана, компания Azercell Teleсom была основана в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Телефонный Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и др. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных компанией Global Wireless Solutions, оценивающей качество сети радиосигналов, а также такими специализированными международными системами по охвату беспроводной связи, как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

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