Азербайджан является гарантом энергетической безопасности Европы - МНЕНИЕ

Достижения Азербайджана в сфере энергетики очевидны для всех, как минимум, учитывая тот факт, что из импортера страна фактически превратилась в экспортера собственных энергоресурсов.

Об этом заявил Day.Az руководитель Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики, экс-глава Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) Сабит Багиров.

Он отметил, что наряду с экспортом энергоресурсов, Азербайджан является сегодня автором масштабных энергопроектов международного значения.

"Разумеется, что таких серьезных успехов страна добилась не за один год, на это ушли многие годы большой и кропотливой работы, которая целенаправленно проводилась на государственном уровне. Сегодня результаты больших усилий очевидны, Азербайджан является гарантом энергетической безопасности Европы, благодаря взвешенной внутренней и внешней политике государства.

Азербайджан участвует в реализации крупных нефтегазовых проектов, которые действительно способствуют росту финансовых ресурсов страны. Грамотная энергетическая политика, которую проводит государство, продолжает приносить успехи на внешних рубежах. Энергетические проекты, в которых задействован Азербайджан, усиливают роль нашей страны в регионе и Европе", - сказал Сабит Багиров.

По словам эксперта, Азербайджан усиленно работает над реализацией проекта ТАР, который будет окончательно реализован в ближайшие два года.

"Действительно, участие в реализации масштабных проектов - колоссальный труд, и такие же большие усилия предпринимаются в реализации мегапроекта Южный газовый коридор (ЮГК). Но Азербайджан не ограничивается одним участием в реализации энергопроектов, а активно участвует в открытии новых транспортных маршрутов регионального значения. Это показал крупнейший транспортный проект Баку-Тбилиси-Карс, запуск которого колоссально увеличил значимость Азербайджана в регионе. В результате реализация такого рода масштабных проектов серьезно поднимает имидж Азербайджана в Европе и мире, а также закрепляется авторитет независимого и состоявшегося государства стратегически важного региона Южного Кавказа", - сказал наш собеседник.

Матанат Насибова