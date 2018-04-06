Азербайджан и Ирак расширят существующее сотрудничество

Отношения между Азербайджаном и Ираком находятся на высоком уровне.

Об этом в пятницу сказал журналистам в Баку заместитель министра иностранных дел Ирака Саид Шорш Халид, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра отметил, что существуют возможности для дальнейшего улучшения отношений между двумя странами.

"Думаю, что мы должны увеличить наше сотрудничество в сфере энергетики. Для этого у Ирака и Азербайджана есть большой потенциал", - отметил Шорш Халид

По его словам, за последние 2-3 года увеличилось число туристов, прибывающих из Ирака в Азербайджан.

"Если 4-5 лет назад из Ирака в Азербайджан прибывало 2-3 тысячи туристов, то сейчас этот показатель приблизился к 65 тысячам", - сказал замминистра.