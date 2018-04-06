Генеральный менеджер AccessBank: Банки обычно следуют за бизнесом

Интервью Caspian Energy с председателем Совета Правления и генеральным менеджером (CEO) AccessBank Рольфом Рейхардтом.

Caspian Energy (CE): Г-н Рейхардт, AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Какие события на мировых финансовых рынках оказали наибольшее воздействие на банковскую систему Азербайджана и Ваш банк?

Председатель Совета Правления и Генеральный Менеджер (CEO) AccessBank Рольф Рейхардт: Здесь я хотел бы упомянуть о глобальном финансовом кризисе 2008 года, который, конечно же, повлиял на банковский сектор в Азербайджане. В то время AccessBank оставался единственным банком на рынке, который продолжал предоставлять кредитные продукты. Основным результатом стало увеличение нашей рыночной доли по кредитованию бизнеса, и на сегодняшний день AccessBank сохраняет свое прочное положение среди ведущих банков.

Главным фактором в последние годы, безусловно, стало резкое снижение цен на нефть в 2014/15 году, что вызвало сильную девальвацию маната.

Девальвация, в свою очередь, сильно ударила по банковскому сектору, так как клиенты банка боролись c погашением своих долларовых ссуд, бремя выплаты по которым увеличилось примерно в 2 раза с точки зрения курса маната, а доходы пострадали из-за более высоких цен на импорт. К счастью, ситуация стабилизировалась год назад с установлением стабильной валютной ставки.

CE: Каковы ваши краткосрочные и долгосрочные планы?

Рольф Рейхардт: У нас очень положительный прогноз на текущий и последующие годы. Мы были очень довольны ростом кредитования бизнеса в конце прошлого года, и мы с нетерпением ожидаем дальнейшего роста в этом году. Наблюдая за растущим спросом на цифровые банковские продукты в стране, Банк планирует дальнейшее расширение своих онлайн-банковских услуг. Предлагая большое количество новых и очень привлекательных функций в системе онлайн-банкинга для наших клиентов на ближайшие 12 месяцев, AccessBank стремится стать одним из ведущих поставщиков решений для своих клиентов в Азербайджане. В то же время мы приложили много усилий в прошлом году для повышения нашей экономической эффективности, чтобы мы могли предлагать нашим клиентам более качественные услуги по более низким ценам. Здесь мы добились больших успехов, но нам все еще предстоит проделать работу в 2018 году.

CE: Какие отрасли в экономике Азербайджана вы считаете наиболее эффективными?

Рольф Рейхардт: Я вижу большой потенциал в развитии ненефтяного сектора в стране. Когда я смотрю на богатое разнообразие различных климатических зон Азербайджана, я также вижу огромный потенциал для дальнейшего развития сельскохозяйственного сектора в экспортном направлении.

Я имею в виду не только очень вкусные помидоры и гранаты, но и продукты высокого класса для пищевой промышленности. Туризм стал еще одним краткосрочным результатом. В этом секторе уже можно наблюдать за позитивным ростом. Я также могу выделить зону свободной торговли и индустриальные парки страны как еще один привлекательный сектор инвестиций, к которому иностранные инвесторы проявляют растущий интерес.

CE: В некоторых крупных регионах нашей страны действуют всего 2-3 отделения банков, согласно данным рейтинга социально-экономического развития регионов, как можно исправить данную ситуацию?

Рольф Рейхардт: Банки обычно следуют за бизнесом. То есть, если регионы предложат растущие возможности предпринимательской деятельности, банки будут расширять присутствие. Поскольку основная деятельность нашего банка связана с предприятиями и фермами разных размеров, у нас уже имеется относительно высокая доля филиалов в регионах. Однако также необходимо быть в курсе изменений. Молодое поколение подрастает, используя смартфоны, которые можно рассматривать как их домашний филиал в будущем. Поэтому в целом я не ожидал бы слишком большого роста филиалов.

CE: Считаете ли вы, что в случае открытия представительств крупных западных банков в Азербайджане, AccessBank выдержит конкуренцию на рынке?

Рольф Рейхардт: Мы не ожидаем каких-либо конфликтов с нашей основной деятельностью, и мы будем рады сотрудничеству с такими представительствами, если это будет приносить пользу клиентам.

CE: Планируете ли вы расширять свою деятельность на мировых рынках? Что этому мешает сегодня?

Рольф Рейхардт: Наш банк пользуется преимуществом частичного владения AccessHolding, который имеет банки во многих странах мира, в число которых недавно вошел Credo Bank в Грузии.

CE: Как изменилась динамика услуг населению страны за последние три года? Считаете ли вы, что кредит доверия населения к банковской системе страны еще можно возродить? Есть ли у вас рецепты?

Рольф Рейхардт: Мы видим рост безналичных транзакций благодаря законодательным изменениям, которые мы приветствуем, поскольку это способствует развитию услуг цифрового банковского обслуживания. Относительно доверия, я уверен, что банки могут развиваться. Формула довольно проста: быть прозрачными снаружи для своих клиентов и изнутри для разумного управления рисками. Кроме того, следует отметить, что Палата по надзору за финансовыми рынками делает большие шаги в направлении благоразумного подхода к банковской деятельности, что выгодно как для банковского сектора, так и для его клиентов.

CE: Уставной капитал банка в 2017 году увеличился до 140 млн. манатов. Какие факторы повлияли на рост?

Рольф Рейхардт: Имеются два фактора. Во-первых, мы увеличили наш капитал, чтобы иметь возможность предлагать клиентам, имеющим долларовые кредиты, которые пострадали от девальвации, более длительные периоды погашения. Во-вторых, нам потребовалось больше капитала для расширения деятельности в области кредитования. Собственно, мы готовимся к еще одному увеличению капитала в этом году, достаточно большому не только для текущего бизнеса, но также и для дальнейшего роста деятельности в ближайшем будущем.

CE: В последнее время ряд зарубежных банков начал предлагать услуги цифрового банкинга. А какие инновации планирует представить своим клиентам AccessBank?

Рольф Рейхардт: Во-первых, я хотел бы отметить, что в последние годы мы своевременно вкладывали инвестиции в нашу ИТ-инфраструктуру, чтобы идти в ногу с инновациями в банковском секторе. Сегодня наш банк предлагает клиентам различные инновационные решения посредством конкурентной электронной банковской услуги - myAccess. Теперь 72% всех клиентских транзакций осуществляется через интернет. Мы высоко ценим время наших клиентов, поэтому дальнейшее расширение наших цифровых услуг останется приоритетом для AccessBank.

Кроме того, мы вкладываем инвестиции в современные технологии, чтобы иметь возможность предлагать новые продукты намного быстрее, чем раньше.