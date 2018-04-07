AddWash - лучший помощник суперхозяек

Не смотря на тщательную подготовку, каждая хозяйка, наверняка, не раз сталкивалась с ситуацией, когда вроде бы все белье загружено в стиральную машинку и стирка уже началась, как вдруг обнаруживается пара носков, майка или кофточка, о которой вы забыли. Обычно при этом выбор был один - дождаться окончания стирки, чтобы заново запустить процесс. Но сейчас функция AddWash позволяет легко поместить забытую одежду даже после начала цикла стирки, просто поставив стирку на паузу. Благодаря специальной конструкции дверцы вам не придется откладывать стирку на потом.

Дополнительный комфорт при стирке с Samsung AddWash создает то, что стиральная машина позволяет отстирать за один раз огромное количество одежды. АddWash поддерживают загрузку 7-9-12 кг белья в зависимости от модели. Даже при таком большом объёме загрузки вы можете быть уверены, что все ваши вещи будут качественно отстираны благодаря технологии EcoBubble.

Данная технология позволяет взбивать моющее средство в активную пену, которая прекрасно отстирывает загрязнения, так как пена впитывается быстрее воды.

Стиральные машины Samsung отлично подойдут любой хозяйке, ведь вместительный барабан и масса режимов стирки позволят отстирать огромное количество белья за минимальное время, а функция дозагрузки вещей AddWash ещё не раз спасёт вас, когда понадобится закинуть забытые вещи в машинку посреди цикла. Это позволит вам быстро справиться со стиркой и уделить свое свободное время себе!

Дополнительную информацию о стиральных машинах Samsung AddWash можно получить в сети магазинов BakuElectronics, Kontakt, Maxi.az и Optimal.