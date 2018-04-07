Гянджинский автозавод готовится к сборке новых моделей сельхозтехники - ФОТО

До сегодняшнего дня на Гянджинском автомобильном заводе было собрано 10 000 тракторов различных марок, из них 8466 было передано ОАО "Агролизинг" по госзаказу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу директор автозавода Кямран Назаров во время осмотра тракторов на Гянджинской межрайонной базе снабжения ОАО "Агролизинг".

"В этом году мы подписали новый контракт с ОАО "Агролизинг". Согласно контракту мы произведем и передадим "Агролизинг" 1000 тракторов и 700 прицепов для тракторов. С целью контроля за качеством производимой сельскохозяйственной техники на нашем предприятии создана группа из специалистов "Агролизинг" и Гянджинского автозавода. Мы стараемся, чтобы фермеры и предприниматели остались довольны качеством производимой на нашем предприятии техники", - сказал Назаров.

На встрече также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов, председатель правления ОАО "Агролизинг" Эльшан Мамедов.

Основной целью визита был осмотр тракторов марки Х 80, произведенных на ПО "Гянджинский автомобильный завод" и переданных по контракту ОАО "Агролизинг".

Отметив, что улучшение снабжения агротехническими средствами и тракторами всех регионов Азербайджана постоянно находится в центре внимания главы государства Ильхама Алиева, заместитель министра подчеркнул, что эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

"Сегодня можно сказать, что для развития сельского хозяйства все регионы обеспечены необходимой техникой. Наше сотрудничество с Гянджинским автомобильным заводом продолжается. В рамках работ, которые в будущем будут осуществлены для развития садоводства и виноградарства, планируется закупка малых тракторов и других сельскохозяйственных агрегатов малого размера", - сказал Талыбов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, усовершенствования техники, сборки новых моделей, а также предстоящая работа.