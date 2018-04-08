Азербайджан привлечет частные инвестиции в строительство ветряных электростанций

Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана представит в Кабмин документы с целью привлечения частных инвестиций в строительство ветряных электростанций на территории страны.

Об этом сказал замглавы Госагентства Джамиль Меликов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В рамках стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг до 2020 года в Азербайджане должны быть построены ветряные электростанции мощностью 350 мегаватт. Сегодня необходимо решить вопрос, на каких условиях и в каких формах мы сможем привлекать частные инвестиции, как местные так и зарубежные", - сообщил Меликов.

По словам замглавы Госагентства, необходимые документы должны быть подготовлены и представлены правительству, с тем, чтобы до 2020 года начать привлечение инвестиций и приступить к строительству.

"В правительстве должны быть приняты законодательно-нормативные документы, которые создадут условия для привлечения инвестиций в данную сферу, сделают ее привлекательной для инвесторов. Они, в частности, охватывают тарифы и гарантийные договора на поставку электроэнергии", - отметил замглавы Госагентства.