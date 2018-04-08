Профессионалы AZAL посадили рейс из Баку после столкновения с птицей - ПОДРОБНОСТИ
8 апреля 2018 20:15 1 408
Самолет ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Airbus A320, выполнявший рейс из Баку в Нахчыван, при наборе высоты столкнулся с птицей. Об этом сообщил Trend в воскресенье глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански, передает Day.Az.
"В связи с этим командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно",- сказал Кесамански.
По его словам, воздушное судно сейчас осматривают техники. Пассажиры рейса вылетят в Нахчыван другим самолетом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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