Профессионалы AZAL посадили рейс из Баку после столкновения с птицей - ПОДРОБНОСТИ

Самолет ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Airbus A320, выполнявший рейс из Баку в Нахчыван, при наборе высоты столкнулся с птицей. Об этом сообщил Trend в воскресенье глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански, передает Day.Az.

"В связи с этим командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно",- сказал Кесамански.

По его словам, воздушное судно сейчас осматривают техники. Пассажиры рейса вылетят в Нахчыван другим самолетом.