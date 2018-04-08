Иностранные инвесторы вложили в Азербайджан почти $6 млрд - ПОДРОБНОСТИ
Общий объем иностранного капитала в форме прямых инвестиций в экономику Азербайджана в течение 2017 года составил 5,7 миллиарда долларов, где удельный вес нефтегазового сектора находился на уровне 86 процентов, следует из платежного баланса Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Вложенные в прошлом году инвестиции использовались с целью финансирования крупных нефтегазовых работ на территории Азербайджана, в основном проводимых в рамках проектов со стороны BP Exploration Ltd ("Шах Дениз") и Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".
Согласно оценкам Центробанка, объем прямых инвестиций, привлеченных в ненефтяной сектор, составил 813,1 миллиона долларов, или 14 процентов от общего объема привлеченных за отчетный период в страну прямых инвестиций. Это в 2,1 раза меньше показателя 2016 года, который был равен 1,71 миллиарда долларов.
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