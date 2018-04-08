Иностранные инвесторы вложили в Азербайджан почти $6 млрд - ПОДРОБНОСТИ

8 апреля 2018 23:32

Общий объем иностранного капитала в форме прямых инвестиций в экономику Азербайджана в течение 2017 года составил 5,7 миллиарда долларов, где удельный вес нефтегазового сектора находился на уровне 86 процентов, следует из платежного баланса Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Вложенные в прошлом году инвестиции использовались с целью финансирования крупных нефтегазовых работ на территории Азербайджана, в основном проводимых в рамках проектов со стороны BP Exploration Ltd ("Шах Дениз") и Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Согласно оценкам Центробанка, объем прямых инвестиций, привлеченных в ненефтяной сектор, составил 813,1 миллиона долларов, или 14 процентов от общего объема привлеченных за отчетный период в страну прямых инвестиций. Это в 2,1 раза меньше показателя 2016 года, который был равен 1,71 миллиарда долларов.
 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az