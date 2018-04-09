В Баку соберутся крупнейшие инвесторы арабского мира

С первого по третье мая в Баку пройдет первый азербайджано-арабский инвестиционный и бизнес-форум. Об этом сообщил Trend источник в деловых кругах, передает Day.Az.

Форум организован Ассоциацией сотрудничества Азербайджана и арабских стран. Как ожидается, в мероприятии примут участие около 300 крупнейших предпринимателей и инвесторов из арабских стран.

Ранее глава Ассоциации сотрудничества Азербайджана и арабских стран сообщил Trend, что инвестиционный форум нацелен не только на привлечение в страну дополнительных инвестиций, но также поможет наладить здоровые отношения между азербайджанскими и арабскими предпринимателями.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с арабскими странами в 2017 году составил 324,53 миллиона долларов США, при этом на экспорт азербайджанских товаров пришлось 259,72 миллиона долларов.

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