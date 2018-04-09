Уникальный и неповторимый дизайн от Casamia - ФОТО
9 апреля 2018 10:10 184
Ванная комната - очень важное пространство в доме. В ней мы получаем заряд утренней бодрости и хорошего настроения, в ней же готовимся ко сну после насыщенного дня. Именно поэтому дизайн ванной должен быть подобран гармонично и отвечать сразу нескольким целям: иметь расслабляющую атмосферу, быть стильным, удобным и способным поднять настроение.
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