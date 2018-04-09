Акция замена масла от официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане

В рамках сезонной акции с 9 апреля 2018 года по 9 июля 2018 года вы можете произвести "Замену масла и масляного фильтра" у официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане Mercedes-Benz Abşeron по специальным ценам:



1. Фиксированная стоимость работ - 10 AZN;

2. Специальные цены на оригинальные масла Mercedes-Benz от 12,28 AZN (1 литр);

3. Существенные скидки на все фильтры для всех модельных рядов автомобилей Mercedes-Benz.

Лучший способ удостовериться в преимуществах специального предложения от официального сервиса - воспользоваться им и посетить официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане Mercedes-Benz Abşeron!

Центр располагается по адресу: Сумгайытское шоссе, 6 км.

Более подробную информацию об условиях акции можно получить, позвонив по телефону +994 12 347 75 00.