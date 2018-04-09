"AccessBank" и "ASAN Könüllüləri" начали реализацию проекта AİM - ФОТО

"AccessBank" и организация "ASAN Könüllüləri" запустили проект "ASAN İnkişaf Modeli" (AİM).

Первые мероприятия, организованные в рамках проекта, состоялись в Ширване и Сабирабаде. В мероприятиях в общем приняли участие более 600 школьников 9-11 классов. Для участников мероприятий были организованы семинары на темы выбора профессии, современных инновативных и технологических новшеств, правильного подключения к мировым трендам, саморазвития, раскрытия творческого и интеллектуального потенциала.

Семинары проводились сотрудниками "AccessBank"-а и организации "ASAN Könüllüləri". Директор департамента Корпоративного банкинга/Маркетинга "AccessBank"-а Гюнай Джалилова в своем выступлении отметила, что главной целью реализации этого проекта является оказание поддержки школьникам в выборе профессий, ознакомление с новыми трендами, а также мотивирование их в выборе и достижении своих целей. Руководитель департамента также ознакомила участников мероприятия с деятельностью банка и карьерными возможностями: "Исходя из своей практики, могу сказать, что я занимаюсь работой, которую люблю, и по сей день работаю над собой. Поэтому я советую каждому из вас работать над собой, расширять свои знания. Будьте уверены, занимаясь любимой деятельностью, вы придете к успеху".