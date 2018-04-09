Центробанк Азербайджана принял важное решение по учетной ставке - ДЕТАЛИ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил учетную ставку с 13 до 11 процентов.

Об этом сказал на пресс-конференции в понедельник председатель правления ЦБА Эльман Рустамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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