Центробанк Азербайджана принял важное решение по учетной ставке - ДЕТАЛИ

9 апреля 2018 15:28

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил учетную ставку с 13 до 11 процентов.

Об этом сказал на пресс-конференции в понедельник председатель правления ЦБА Эльман Рустамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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