Центробанк Азербайджана принял важное решение по учетной ставке - ДЕТАЛИ
9 апреля 2018 15:28 49
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил учетную ставку с 13 до 11 процентов.
Об этом сказал на пресс-конференции в понедельник председатель правления ЦБА Эльман Рустамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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