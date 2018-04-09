В Азербайджане будет выпущена юбилейная монета в честь 100-летия АДР

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует выпуск юбилейных монет, приуроченных к 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и 95-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции председатель ЦБА Эльман Рустамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Всего будет изготовлено четыре тысячи монет - две тысячи монет, приуроченных к столетию АДР и две тысячи - посвященных 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева", - отметил Рустамов.

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