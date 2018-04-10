Германия продолжит поддерживать диверсификацию азербайджанской экономики - ДЕТАЛИ

Германия и впредь готова поддерживать меры по диверсификации экономики Азербайджана.

Об этом во вторник сказал журналистам исполнительный директор германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящее время в двустороннем товарообороте между Германией и Азербайджаном наблюдается спад. Тем не менее сегодня в стране продолжаются масштабные реформы, связанные с диверсификацией экономики, которые направлены на создание новых отраслей производства. В этом процессе Германия оказывает поддержку Азербайджану, поставляя высококачественное оборудование, в частности для пищевой, полимерной и текстильной промышленности", - сказал Бауманн.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Германией за первые два месяца 2018 года составил около 314 миллионов долларов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook