Официальный курс маната на 12 апреля
12 апреля 2018 08:30 1 095
Официальный курс маната по отношению к доллару на 12 апреля 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
Узнавайте лучший курс валют в обменниках Баку на AZN.DAY.AZ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11 апреля 20:06 563
Цена на нефть Brent превысила $73 впервые с 2014 года
11 апреля 17:25 633
BP огласила долгосрочные планы по работе в Азербайджане
11 апреля 17:19 310
АБР ожидает устойчивый рост экономики Азербайджана в ближайшие два года
11 апреля 15:45 1 615
Маршрут поезда Баку-Харьков продлевается до Киева
11 апреля 15:26 299
SOFAZ ждет резкого роста дивидендов - ДЕТАЛИ
11 апреля 15:22 1 257
Министр финансов о приватизации Межбанка Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ
-
11 Апр. 09:57 20 397
-
00:41 6 191
-
11 Апр. 21:01 6 135
-
11 Апр. 19:06 4 877
-
11 Апр. 20:00 4 838