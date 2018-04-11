Супер цены, супер сервис и супер качество в новом суперсторе BRAVO - ФОТО
12 апреля откроет свои двери новый суперстор BRAVO, где покупателей будет ждать супер цены, сервис и качество!
Магазины формата суперстор по размеру торговой площади расположились между супер- и гипермаркетами. Кроме этого в магазинах этого формата наравне с продуктами питания представлен и большой выбор непродовольственных товаров. Суперстор предлагает широкий ассортимент фруктов и овощей, мяса, мясных изделий, деликатесов и рыбы, хлебобулочных и кондитерских изделий, бакалеи и напитков, а также средства ухода и личной гигиены, детское питание и товары по уходу за детьми, игрушки, товары для дома, текстиль, бытовую и электротехнику.
Торговая площадь размером более 3000 м2, продукция высокого качества по гарантированно низким ценам, профессиональный сервис и наличие парковочной зоны - все это создаст самые приятные ощущения от шоппинга в новом суперсторе BRAVO, расположившемся неподалёку от метростанции Хатаи, на пересечении проспекта Бабека и улицы Наджафгулу Рафиева.
Наша приветливая и отзывчивая команда к вашим услугам 7 дней в неделю с 08:00 до 00:00.
До скорой встречи в нашем новом суперсторе и не забывайте, что BRAVO, оставаясь верным своему девизу, выступает против высоких цен!
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