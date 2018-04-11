Азербайджан может пересмотреть госгарантию по кредитам на ЮГК

Государственная гарантия по кредитам, выданным на реализацию проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), может быть заменена, сказал в среду журналистам министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Финансированием проекта ЮГК занимается специально созданная для этих целей компания - ЗАО "Южный газовый коридор". Для финансирования доли участия этой компании в консорциуме мы привлекли кредиты, которые были подкреплены государственной гарантией. Это связано с тем, что согласно международной практике, кредитование требует банковской гарантии, но так как компания была новой, гарантию дало государство. Но после полного начала функционирования газопровода, мы можем рассмотреть вопрос замены государственных гарантий частными", - сказал министр.

По словам министра, успешность проекта ЮГК также демонстрируют и кредиты, выданные различными международными финансовыми организациями (МФО).

"Средства на этот проект выделили такие МФО, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Решение о выделении кредита для проекта ЮГК также приняло Многостороннее агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA). В настоящее время ЗАО продолжает переговоры с MIGA по кредитному договору", - сказал Шарифов.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

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