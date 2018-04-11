Цена на нефть Brent превысила $73 впервые с 2014 года

Цена на нефть марки Brent впервые со 2 декабря 2014 года превысила 73 доллара за баррель, а нефть марки WTI подорожала до 67 долларов за баррель впервые с 4 декабря 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

По состоянию на 18.59 по бакинскому времени стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,25% - до 72,52 доллара за баррель, при этом в ходе торгов достигала уровня в 73,09 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,27%, до 67,02 доллара за баррель.

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