Азербайджанская нефть стремительно дорожает
12 апреля 2018 10:30 281
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 1,9 доллара или 2,62%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 74,48 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
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