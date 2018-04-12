В ненефтяной сектор Азербайджана вложено около 100 млрд. манатов

В 2004-2017 годах в основной капитал в Азербайджане направлено 162,9 млрд. манатов, из них 65,9% израсходовано непосредственно на строительно-монтажные работы".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель Государственного комитета по статистике Таир Будагов в интервью сайту правящей партии "Ени Азербайджан".

"На строительство производственных объектов направлено 95,8 млрд. манатов, объектов сферы услуг - 55,9 млрд. манатов, жилых домов общей площадью 26,1 млн. кв. м - 11,2 млрд. манатов. На долю внутренних инвестиций пришлось 63,2%, иностранных - 36,8% средств, направленных в основной капитал. В нефтяной сектор инвестировано 64,5 млрд. манатов, в ненефтяной - 98,4 млрд. манатов. Только в 2017 году на развитие ненефтяного сектора направлено 7,1 млрд. манатов, что в 5,9 раза больше, чем в 2003 году", - отметил он.

Таир Будагов добавил, что в целом в 2004-2017 годах в Азербайджане было построено и введено в эксплуатацию 106 больниц на 8 119 коек, 156 амбулаторно-поликлинических учреждений, 1 385 общеобразовательных школ на 514,8 тыс. учеников, 202 дошкольных учреждения на 20,839 тыс. мест, 41 клуб на 6,88 тыс. мест и прочие социально-культурные объекты.

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