Минфин Азербайджана обратился к юридическим лицам

12 апреля 2018 16:51

Министерство финансов Азербайджана обратилось к государственным предприятиям и структурам. Об этом говорится в четверг в сообщении министерства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства утвердил "Правила внутреннего и внешнего заимствования государственных юридических лиц". Согласно правилам, государственные предприятия и структуры до 1 июня каждого года должны предоставить Агентству по управлению государственным долгом министерства финансов информацию о планах на заимствование и суммах кредитов на следующий год.

В сообщении отмечается, что при подготовке лимита заимствований на следующий год, будут рассматриваться лишь те обращения госучреждений, которые поступили в Агентство до указанного срока.

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