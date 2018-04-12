В Азербайджане за последние 14 лет добыто около 555 млн. тонн нефти

Суммарный объем добычи нефти в Азербайджане в 2004-2017 годах составил 554,4 млн. тонн, суммарный объем добычи газа - 308,5 млрд. кубометров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава Госкомитета по статистике Таир Будагов в интервью, опубликованном на сайте партии Ени Азербайджан. По его словам, общий объем промышленного производства в Азербайджане за период 2004-2017 годов составил 508,8 млрд. манатов при ежегодном росте в среднем на 7%.

Он отметил, что в 2017 году по сравнению с 2003 годом добыча нефти в стране увеличилась в 2,5 раза, природного газа - в 5,6 раза. По словам Т.Будагова, в период 2004-2017 годов в Азербайджане было произведено 16,5 млн. тонн бензина, 32,8 млн. тонн дизельного топлива и 8,8 млн. тонн керосина.

"14 сентября 2017 года с ведущими мировыми нефтяными компаниями было подписано соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений Азери-Чираг-Глубоководной Гюнешли в азербайджанском секторе Каспийского моря, тем самым в нашей стране начата реализация новой нефтяной стратегии".

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