Маленькая модель академии "Fame Model Academy"

Элина очень талантливая, артистичная и трудолюбивая девочка. Ей всего 3,5 года. Несмотря на свой юный возраст, Элина делает первые шаги в модельном бизнесе. Она начинающая модель в академии "Fame Model Academy".

Академия принадлежит топ-модели Азербайджана и профессиональному хореографу Орхану Мамедову. Академия "FMA" предлагает семинары с дизайнерами и стилистами, фотосессии, видеосъемки, возможность подготовиться к конкурсам, принять участие в Неделе моды. Лица, окончившие академию, получают сертификаты и портфолио.