Растет интерес к транспортному коридору «Север-Юг» - ПОДРОБНОСТИ
Растет интерес грузоотправителей к проекту "Север-Юг", призванного объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend первый заместитель генерального директора АО "РЖД Логистика" Эдуард Алырзаев.
"Интерес есть со стороны экспедиторских компаний, грузовладельцев, крупных российских экспортеров. Например, в проекте заинтересованы власти Ставропольского края, а также крупные российские сталелитейные компании. Работа в этом направлении продолжается. Что касается зарубежных стран, то тут мы в контакте с Финляндией, которая экспортирует достаточно большой объем бумаги в Индию", - сказал Алырзаев.
По его словам, активизировалась деятельность операторов и стран-участниц транспортного коридора. В то же время, как отметил Алырзаев, необходимо дальше развивать маркетинговую часть проекта.
"Мы совместно с азербайджанскими партнерами ADY Express и ADY Container активно продвигаем и рекламируем проект в Азербайджане, России Иране, Индии и даже европейских странах. Самое большое сотрудничество в этом направлении осуществляется именно между Россией и Азербайджаном. Результаты есть, однако в этом направлении еще предстоит проделать много работы", - сказал Алырзаев.
Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.
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