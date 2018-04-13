За I квартал 2018 г. Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил почти 900 тыс. пассажиров

За первые три месяца 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 897 тысяч пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 15 процентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На долю национального авиаперевозчика "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) пришлось 362 тысячи пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways - 104 тысячи пассажиров.

Всего на международных рейсах было обслужено 768 тысяч пассажиров (85,6 процента от пассажиропотока).

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 52 направлениям. В десятке самых популярных международных направлений за указанный период - Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Доха, Шарджа, Тбилиси, Багдад, Тегеран и Санкт-Петербург. По этим направлениям в январе-марте совершили полеты 597 тысяч пассажиров.

С марта текущего года регулярные прямые рейсы из Абу-Даби в Баку стала выполнять одна из лидирующих авиакомпаний ОАЭ - Etihad Airways.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория "4 Звезды" от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте 2018 года бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

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