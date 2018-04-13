Когда завершится строительство новой скоростной дороги Баку-Губа-граница России?

Строительство новой скоростной дороги Баку-Губа-граница России протяженностью 157 километров и шириной 27,5 метра завершится в 2020 году.

Об этом заявил Day.Az руководитель пресс-службы Государственного агентства "Азербайджанские автомобильные дороги" Анар Наджафли.

По его словам, это очень масштабный проект, предусматривающий строительство дорог от поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева до населенного пункта Гяндоб и далее до границы с Российской Федерацией.

"На данном этапе строительные работы продвигаются в динамичном режиме в соответствии с 1-й технической категорией. За два года на этой территории запланировано строительство мостов, а также прокладка выездных и въездных путей на магистраль из основных поселков и районных центров. Спроектированная магистральная дорога строится у моря и в основном проходит вне населенных пунктов и промышленных зон", - сообщил Анар Наджафли, отметив, что в этот же период запланировано строительство подземных переходов для животных и установка глушителей звука.

Отметим, что в 2005 году Азербайджан присоединился к Соглашению о Международном транспортном коридоре Север-Юг, который создает условия для выхода стран Европы, России, регионов Центральной Азии и Кавказа в страны Залива и Индию, интенсификации торговых связей прикаспийских стран с черноморскими портами. Протяженность автомобильных дорог коридора, проходящих через территорию Азербайджана, составляет 520 километров. Из них протяженность дороги в направлении Баку-Губа-граница России составляет 208 километров, дороги Баку-Алят-Aстара - 312 километров.

Матанат Насибова