Объем инвестиций в нефтяной сектор Азербайджана - ПРОГНОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ

В период с 2018 по 2025 годы в нефтяной сектор Азербайджана будет инвестировано более 20 миллиардов долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend главный аналитик по Каспийскому региону международной консалтинговой компании Wood Mackenzie Эшли Шерман.

По словам главного аналитика, годовые инвестиции в энергетический сектор Азербайджана достигли своего пика в 2014-2015 годах, когда расходы на проекты "Шах Дениз-2" и "Южный газовый коридор" были наиболее большими.

"Мы не ожидаем, что будущие годовые инвестиции будут соответствовать этим максимумам, так как новые upstream-проекты (разведка и добыча) будут менее масштабны, чем 20-миллиардный "Шах Дениз-2". В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что в период с 2018 по 2025 год в Азербайджане будет инвестировано более 20 миллиардов долларов. Эта сумма включает в себя новую нефтяную платформу на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (Центральный Восточный Азери), окончательное инвестиционное решение по которой будет принято в 2019 году", - сказала Шерман.

Она отметила, что, тем не менее, можно подтвердить наличие нескольких других многомиллиардных проектов, в основном ориентированных на газ.

"Это проекты, которые будут реализованы посредством сделок с новыми партнерами по блоку "Умид-Бабек" и месторождению "Карабах", фаза полного освоения месторождения "Абшерон" и добыча глубокозалегающего газа с АЧГ. Кроме того, реализация проекта нефтегазохимического комплекса SOCAR GPC потребует дополнительные четыре миллиарда долларов. Возобновленные разведочные работы на Каспии также могут выявить новые месторождения нефти или газа", - сказала Шерман.

Главный аналитик добавила, что при этом, как и другие страны, Азербайджан должен выдержать конкуренцию за инвестиции в борьбе против других привлекательных нефтегазовых возможностей в регионе и во всем мире.

"Важными факторами будут экономия затрат и рентабельность экспорта газа", - отметила аналитик Wood Mackenzie.

Wood Mackenzie - это международная консалтинговая компания, предоставляющая широкий спектр услуг в сфере отраслей топливно-энергетического комплекса. Компания была основана в 1973 году, ее штаб-квартира расположена в Эдинбурге в Шотландии.

В Азербайджане Wood Mackenzie работает как с представительствами ее глобальных клиентов, так и с местными компаниями.