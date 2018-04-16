Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2018 год

Активы Kapital Bank на 1 апреля 2018 года составили 3,2 миллиард манатов. Объем кредитного портфеля Банка достиг 1,2 миллиард манатов.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 апреля 2018 года составила 2,4 миллиард манатов. Сумма вкладов населения составила 903,4 миллион манатов, таким образом, прирост данного показателя за рассматриваемый период составил 8%.

На 1 апреля 2018 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 225,3 миллион манатов, а уставной капитал 185,9 миллион манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.