Стартап из Азербайджана представлен в финале конкурса “Seedstars Summit 2018”

Стартап из Азербайджана при организационной поддержке Центра инноваций и предпринимательства Barama, функционирующего при содействии компании Azercell Telekom и PASHA Bank, принял участие в конкурсе "Seedstars Summit" в городе Лозанна, Швейцария.

12 из 60 участников были отобраны в финал конкурса и получили возможность побороться за главный приз в 1.000.000 долларов США. Азербайджан на конкурсе был представлен проектом "Wake Me Up", который был объявлен победителем прошлогоднего национального отборочного тура среди азербайджанских стартапов. Отметим, что "Wake Me Up" - это новая и незаменимая технология, препятствующая засыпанию водителей за рулем при помощи специально разработанных очков. Принцип работы механизма заключается в следующем: устройство обработки, приняв сигнал от сенсора, способствует моментальному срабатыванию размещенных в очках звуковых и вибрационных сенсоров. Устройство заблаговременно выявляет наступающее засыпание, предотвращая возможные опасности.

Отметим, что Seedstars является сетью компаний Швейцарии, имеющих целью положительно влиять на жизнь людей в развивающихся странах посредством технологий и предпринимательства. В настоящее время эта команда имеет доступ к предпринимателям, инвесторам, корпорациям и официальным лицам в более чем сотни странах путем выявления различных стартапов, учреждения компаний и внедрения программ ускорения. В этом году в конкурсе приняли участие более 75 стран из Азии, Африки, Европы. В рамках конкурса с участием влиятельных инвесторов, руководителей компаний состоялись панельные обсуждения, касающиеся вопросов здравоохранения, технологий, экологии, социальных сетей и иных актуальных вопросов.

Центр инноваций и предпринимательства Barama создан в 2009 году компанией Azercell с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. Центр Barama содействует, в частности, проектам в сфере информационных технологий, оказывая при этом поддержку также новым компаниям - стартапам - в процессе их становления в качестве независимых компаний.

Лидер сектора мобильной связи, а также крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана, компания Azercell Teleсom была основана в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Телефонный Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн- клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и др. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных компанией Global Wireless Solutions, оценивающей качество сети радиосигналов, а также такими специализированными международными системами по охвату беспроводной связи, как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

