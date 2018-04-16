Министерство обвинило известную сеть кондитерских в уклонении от уплаты налогов

Министерство налогов Азербайджана выявило ряд нарушений закона в сети магазинов по производству и продаже сладостей Bon Appetit.

Как сообщили АПА в министерстве, в ходе проведенного оперативного налогового контроля было выявлено, что налогоплательщик вел двойную бухгалтерию, что способствовало уклонению от уплаты налогов, передает Day.Az.

Кроме того, в ходе проведенного осмотра цеха в поселке Бадамдар выявлены 55 человек, работающих без оформления трудового договора. По выявленным фактам нарушения составлены соответствующие акты и изъяты документы "черной бухгалтерии". По факту ведется расследование.

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