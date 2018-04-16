Министерство обвинило известную сеть кондитерских в уклонении от уплаты налогов

16 апреля 2018 17:52

Министерство налогов Азербайджана выявило ряд нарушений закона в сети магазинов по производству и продаже сладостей Bon Appetit.

Как сообщили АПА в министерстве, в ходе проведенного оперативного налогового контроля было выявлено, что налогоплательщик вел двойную бухгалтерию, что способствовало уклонению от уплаты налогов, передает Day.Az.

Кроме того, в ходе проведенного осмотра цеха в поселке Бадамдар выявлены 55 человек, работающих без оформления трудового договора. По выявленным фактам нарушения составлены соответствующие акты и изъяты документы "черной бухгалтерии". По факту ведется расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az