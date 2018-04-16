"Южный газовый коридор" играет важную роль в усилиях ЕС по диверсификации - ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОКОМИССАРА

Проект "Южный газовый коридор" играет важную роль в усилиях ЕС по диверсификации.

Об этом в понедельник на Энергетическом саммите ЕС в Брюсселе сказал комиссар Европейской комиссии по вопросам климатических изменений и энергетики Мигель Ариас Каньете, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Каньете в своем выступлении отметил необходимость перехода на более чистую и устойчивую энергию и добавил, что геополитическая неопределенность по соседству с ЕС должна ускорить данный процесс. Было отмечено, что снижение производства и потребления топлива органического происхождения не будет идти такими же темпами, что и импорт. Так, в 2016 году 72 процента энергопотребления было обеспечено за счет нефти, газа и угля. В том же году 88 процентов потребленной нефти и 40 процентов природного газа были импортированы. 42 процента импортируемого природного газа приходится на Россию, 34 процента - Норвегию, 13 процентов - на сжиженный природный газ, 11 процентов - на Алжир и Ливию.

По его словам, газовые коридоры Север-Юг (имеет в виду поставки сжиженного природного газа и сжатого природного газа в страны Черного и Эгейского морей) и Восточный газовый коридор (Россия) уже работают, и в настоящий момент непосредственная поставка газа из Каспийского региона в Европу остается главным приоритетом. Доставка первого газа этим летом в Турцию, а в 2020 году в Европу станет показателем успеха каждого человека, который был задействован в этой работе.

На саммите также выступили заместитель министра энергетики Болгарии Жечо Станков, председатель комитета промышленности, исследований и энергетики Европарламента Иржи Бузек.