В Азербайджане создается новая структура по кредитам

В Азербайджане создается региональная ассоциация провайдеров кредитных бюро. Об этом сказал исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Ибрагим Алышов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам исполнительного директора, создание региональной ассоциации - очередной шаг в направлении превращения Азербайджана в финансовый центр региона.

Алышов также отметил, что Азербайджан всегда был известен нефтяным сектором, однако под руководством главы государства ненефтяной сектор начал активно развиваться.

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