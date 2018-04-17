Мировые цены на нефть вновь перешли к росту

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются, поскольку инвесторы ожидают возможных перебоев в поставках из-за ситуации на Ближнем Востоке, отношений США и Ирана и кризиса в Венесуэле. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов, передает Day.Az.

Cтоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31%, до 71,64 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 66,52 доллара за баррель.

Основная поддержка нефтяным ценам исходит из рисков ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, опасений новых санкций США против Ирана и снижения добычи в Венесуэле в результате экономического кризиса.

Так, США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. При этом инвесторы в целом не ожидают эскалации конфликта. Возможное расширение санкций США против Ирана также положительно влияет на котировки. В понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что не ожидает решения о расширении санкций против Ирана, хотя ряд министров не исключали, что такая дискуссия возможна, в том числе в связи с намерением США выйти из ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, по данным доклада ОПЕК за апрель, добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно падать, обновляя многолетние минимумы, - в марте на 55,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,488 миллиона баррелей.

Стоимость нефти поддерживается таким большим количеством причин для потенциальных сбоев в поставках и рядом рыночных потрясений, считает глава отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер.

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