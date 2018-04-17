UnionPay расширит свой бизнес в Азербайджане
17 апреля 2018 11:31 125
Китайская платежная система UnionPay намерена расширить свое присутствие на рынке Азербайджана.
Об этом сказал во вторник генеральный менеджер компании в Центральной Азии и на Кавказе Жанг Ченгдонг в рамках своего выступления на проходящей в Баку I Международной банковской выставке-конференции на тему "Цифровой банкинг и безопасность", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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